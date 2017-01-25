23:32 25 января | ФУТБОЛ — Франция

Насер Аль-Хелаифи: "За Гедешем следили многие, но он выбрал "ПСЖ"

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Президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи высоко оценил талант новичка команды Гонсалу Гедеша. 20-летний португалец обошелся парижанам примерно в 30 миллионов евро, по оценкам французских СМИ.

– Мы рады видеть Гедеша в Париже, – цитирует официальный сайт "ПСЖ" Аль-Хелаифи. – Это молодой талант, который прекрасно вписывается в амбиции нашего проекта. За ними следили многие топ-клубы, но он выбрал "ПСЖ". Гонсалу укрепит наши тесные отношения с португальскими фанатами. Уверен, что наши фанаты по достоинству оценят технические качества и дух этого игрока.

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Материалы REN-TV

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