Насер Аль-Хелаифи: "За Гедешем следили многие, но он выбрал "ПСЖ"

Президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи высоко оценил талант новичка команды Гонсалу Гедеша. 20-летний португалец обошелся парижанам примерно в 30 миллионов евро, по оценкам французских СМИ.

– Мы рады видеть Гедеша в Париже, – цитирует официальный сайт "ПСЖ" Аль-Хелаифи. – Это молодой талант, который прекрасно вписывается в амбиции нашего проекта. За ними следили многие топ-клубы, но он выбрал "ПСЖ". Гонсалу укрепит наши тесные отношения с португальскими фанатами. Уверен, что наши фанаты по достоинству оценят технические качества и дух этого игрока.