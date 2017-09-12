Насер аль-Хелаифи: "Расслабьтесь и занимайтесь своими делами. У "ПСЖ" нет проблем с финансовым fair play"

Президент "ПСЖ" Насер аль-Хелаифи рассказал о том, что клуб на протяжении последних нескольких лет пытался увеличить доходы. По его словам, они выросли в связи со спонсорскими контрактами и продажами билетов.

- Последние шесть лет мы серьезно работали над тем, чтобы увеличить доходы клуба, - цитирует The Telegraph аль-Хелаифи. - Они выросли благодаря продажам билетов, спонсорским контрактам, мерчендайзингу, правам от телетрансляций. За последние пару сезона у нас наблюдается прибыль.

Мы хотим увеличить доходы на 20-40 процентов. У нас есть время до 30 июня 2018 года, чтобы прийти к соответствию требованиям финансового fair play. Поэтому я хочу сказать всем: расслабьтесь и занимайтесь своими делами. А мы думаем о развитии нашего проекта.