Насер Аль-Хелаифи: "Любой клуб хотел бы заполучить Буффона"

Президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи отрицает, что клуб сделал предложение вратарю "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону. Итальянец объявил об уходе из "Ювентуса", но пока не решил, где продолжит карьеру.

– Буффон фантастический вратарь, – цитирует Sky Italia Аль-Хелаифи. – Но наш первый номер – Ареола. И он останется таким в следующим сезоне. Думаете, я на самом деле скажу, за какими игроками мы следим? У нас есть Ареола, и он останется основным вратарем. Но я уверен, что любой клуб захотел бы заполучить Буффона.