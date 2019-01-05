"Нант" вышел в 1/16 финала Кубка Франции

"Нант" переиграл клуб второго дивизиона "Шатору" в матче 1/32 финала Кубка Франции (4:1). Следующий соперник "канареек" определится после жеребьевки.
Кубок Франции
1/32 финала
"Нант" – "Шатору" – 4:1 (2:1)
Голы: Кулибали, 6 (1:0). Сангант, 13 (1:1). Крхин, 37 (2:1). Луза, 70 (3:1). Лимбомб, 86 (4:1).
Нереализованный пенальти: Лукас Эванжелиста, 45 (вратарь).
"Нант": Дюпе, Фабиу да Силва, Паллуа, Мбодж, Траоре, Миязга, Крхин (Туре, 82), Лимбомб, Лукас Эванжелиста (Мутуссами, 89), Луза (Ронжье, 78), Кулибали.
Судья: Стина.
4 января. Нант. Стадион "Божуар".
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