01:18 | Футбол — Франция

"Нант" вышел в 1/16 финала Кубка Франции

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"Нант" переиграл клуб второго дивизиона "Шатору" в матче 1/32 финала Кубка Франции (4:1). Следующий соперник "канареек" определится после жеребьевки.

Кубок Франции

1/32 финала

"Нант" – "Шатору" – 4:1 (2:1)

Голы: Кулибали, 6 (1:0). Сангант, 13 (1:1). Крхин, 37 (2:1). Луза, 70 (3:1). Лимбомб, 86 (4:1).

Нереализованный пенальти: Лукас Эванжелиста, 45 (вратарь).

"Нант": Дюпе, Фабиу да Силва, Паллуа, Мбодж, Траоре, Миязга, Крхин (Туре, 82), Лимбомб, Лукас Эванжелиста (Мутуссами, 89), Луза (Ронжье, 78), Кулибали.

Судья: Стина.

4 января. Нант. Стадион "Божуар".

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/foreign/france/highest/

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