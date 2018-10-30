"Нант" разгромил "Монпелье" и вышел в 1/8 финала Кубка французской лиги

"Нант" разгромил "Монпелье" в матче 1/16 финала Кубка французской лиги (3:0). Голами отметились нападающие Калифа Кулибали, Маджид Уорис, и Эмилиано Сала.
Кубок французской лиги
1/16 финала
"Монпелье" - "Нант" - 0:3 (0:0)
Голы: Кулибали, 58 (0:1). Уорис, 80 (0:2). Сала, 90+4 (0:3).
Нереализованный пенальти: Сала, 90 (вратарь)
"Монпелье": Берто, Илтон, Конгре, Мендеш, Козза, Лан, Пирис (Молле, 71), Самбия, Камара (Делор, 71), Шкулетич (Лаборд, 78), Порсан-Клемант.
"Нант": Дюпе, Фабиу да Силва, Паллуа, Мбодж, Траоре, Диегу Карлос, Крхин, Лукас Эванжелиста (Ронжье, 77), Жиротто (Туре, 86), Уорис, Кулибали (Сала, 82).
Предупреждения: Уорис, 24. Лукас Эванжелиста, 35. Козза, 44. Жиротто, 74. Ронжье, 84.
Удаление: Мендеш, 74.
Судья: Тюаль.
30 октября. Монпелье. Стадион "La Mosson