23:00 30 октября | Футбол — Франция

"Нант" разгромил "Монпелье" и вышел в 1/8 финала Кубка французской лиги

Обсудить
0

"Нант" разгромил "Монпелье" в матче 1/16 финала Кубка французской лиги (3:0). Голами отметились нападающие Калифа Кулибали, Маджид Уорис, и Эмилиано Сала

Кубок французской лиги 

1/16 финала 

"Монпелье" - "Нант" - 0:3 (0:0)

Голы: Кулибали, 58 (0:1). Уорис, 80 (0:2). Сала, 90+4 (0:3). 

Нереализованный пенальти: Сала, 90 (вратарь)

"Монпелье": Берто, Илтон, Конгре, Мендеш, Козза, Лан, Пирис (Молле, 71), Самбия, Камара (Делор, 71), Шкулетич (Лаборд, 78), Порсан-Клемант.

"Нант": Дюпе, Фабиу да Силва, Паллуа, Мбодж, Траоре, Диегу Карлос, Крхин, Лукас Эванжелиста (Ронжье, 77), Жиротто (Туре, 86), Уорис, Кулибали (Сала, 82).

Предупреждения: Уорис, 24. Лукас Эванжелиста, 35. Козза, 44. Жиротто, 74. Ронжье, 84. 

Удаление: Мендеш, 74. 

Судья: Тюаль.

30 октября. Монпелье. Стадион "La Mosson

Монпелье - Нант

Все о французском футболе - здесь

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...