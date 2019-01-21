"Нант" расстанется с Миязгой, потому что тот симулировал травму

"Нант" собирается расторгнуть контракт с американским защитником Мэттом Миязгой, взятым в аренду у "Челси", так как тот симулировал травму спины, сообщает Goal.com.

23-летний американец пришел в "Нант" летом 2018 года. Сезон складывался у него не лучшим образом: он проиграл борьбу за свою позицию, и принял участие только в девяти матчах команды. Миязга не появлялся на поле с 7 октября.

После воскресного матча с "Анжером" (0:1) он пожаловался на боли в спине. После этого он был отправлен на медобследование, которое не выявило у футболиста никаких повреждений. Выяснилось, что таким образом он хотел покинуть клуб.

- Миязга сказал мне, что испытывает болевые ощущения в задней части тела. Однако обследование не показало никаких проблем. Оказалось, что он просто хотел уйти из команды, - приводит слова главного тренера команды Вахида Халиходжича официальный сайт "Нанта".

Миязга в ближайшее время должен вернуться в "Челси".