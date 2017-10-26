"Нант" Раньери вылетел из Кубка лиги от "Тура"

Представитель Лиги 2 "Тур" в 1/16 финала Кубка лиги обыграл "Нант" Клаудио Раньери - 3:1. Также в следующий раунд вышли "Анже", "Ренн", "Метц", "Страсбур", "Амьен" и "Тулуза".
Кубок французской лиги
1/16 финала
"Тур" - "Нант" - 3:1 (3:1)
Голы: Мигель, 4 (1:0). Мансини, 6 (2:0). Буазза, 19 (3:0). Лукас Лима, 35 - с пенальти (3:1).
Удаление: Валонгва (Нант), 57.
"Анже" - "Нанси" - 3:2 (2:0)
Голы: Сисс, 12 (1:0). Гийом, 17 (2:0). Элер, 58 (2:1). Дембеле, 59 (2:2). Павлович, 90+3 (3:2).
"Метц" - "Ред Стар" - 1:0 (0:0)
Гол: Доссеви, 66 (1:0).
"Дижон" - "Ренн" - 1:2 (1:1)
Голы: Саммаритано, 15 (1:0). Хазри, 43 (1:1). Юну, 87 (1:2).
"Труа" - "Амьен" - 1:2 (0:1)
Голы: Конате, 40 (0:1). Беллюгу, 49 (1:1). Иельш, 80 (1:2).
"Тулуза" - "Клермон Фут" - 4:2 (3:2)
Голы: Мубандже, 21 (1:0). Саного, 25 (2:0). Дюгимон, 29 (2:1). Доре, 31 (2:2). Градель, 39 (3:2). Тойвонен, 58 (4:2).
Удаление: Кавдански (Клермон Фут), 63.
"Страсбур" - "Сент-Этьен" - 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти - 5:4
Голы: Баокен, 36 (1:0). Эрнани, 84 (1:1).