"Нант" Раньери проиграл второй матч за неделю

"Нант" на выезде уступил "Дижону" в матче 11-го тура чемпионата Франции. Это второе поражение подопечных Клаудио Раньери на этой неделе. В среду "канарейки" проиграли в Кубке лиги "Туру".

В других встречах "Кан" с минимальным счетом обыграл "Труа", "Генгам" и "Амьен" поделили очки, "Монпелье" проиграл "Ренну", а "Страсбур" и "Анже" обменялись двумя голами.

Чемпионат Франции

Лига 1

11-й тур

"Дижон" - "Нант" - 1:0 (1:0)

Гол: Жулиу Тавареш, 20.

"Дижон": Рейне, Джилободжи, Ямбере, Розье, Хаддади, Саммаритано (Абед, 77), Амальфитано, Квон Чхан Хун, Марье (Бальмон, 90+1), Шека, Жулиу Тавареш.

"Нант": Тэтэрушану, Джиджи (Илоки, 69), Дюбуа, Диегу Карлос, Лукас Лима, Авазьем, Крхин, Томассон (Эль-Ганасси, 46), Туре, Ронжье (Сала, 46), Накульма.

Предупреждения: Амальфитано, 60. Ямбере, 65. Туре, 71. Сала, 86. Квон Чхан Хун, 90+1.

Судья: Бен Эль-Хадж.

Дижон. Стадион "Stade Gaston-Gerard".

"Кан" - "Труа" - 1:0 (1:0)

Гол: Роделен, 30.

"Кан": Веркутр, Санко, Да Силва, Гильбер, Мбенг, Фере, Аит Беннасер (Делаплас, 46), Репас, Роделен (Куаку, 62), Базиль (Армугом, 88), Сантини.

"Труа": Самасса, Вискаррондо, Траоре, Эрелль, Кордоваль, Пеле, Беллюгу (Грансир, 55), Азамум (Конфе, 76), Кауи, Дингоме, Ньян (Сук Хюн Джун, 69).

Предупреждения: Траоре, 26. Гильбер, 37. Вискаррондо, 51. Кордоваль, 70.

Судья: Мигельгорри.

Кан. Стадион "Мишель Д'Орнано".

"Монпелье" - "Ренн" - 0:1 (0:0)

Гол: Брандон, 59.

"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Агилар (Нинга, 63), Мукьеле, Сессеньон, Лан (Самбия, 84), Скири, Сьо (Камара, 75), Мбенза.

"Ренн": Коубек, Бааль, Траоре, Бенсебаини (Желен, 75), Гнаньон, Мауасса (Фигейреду, 89), Андре, Юну, Буриго (Телль, 83), Леа Силики, Брандон.

Предупреждения: Агилар, 4. Мауасса, 25. Скири, 55. Мбенза, 61. Буриго, 66. Конгре, 90+5.

Судья: Бастьен.

Монпелье. Стадион "Ля Моссон".

"Страсбур" - "Анже" - 2:2 (1:0)

Голы: Лала, 28 - с пенальти (1:0). Токо-Экамби, 68 (1:1). Сюню, 75 (1:2). Террье, 77 (2:2).

"Страсбур": Камара, Коне, Лала, Сека, Сальмье, Мартен (Блайак, 79), Льенар, Аолу, Гонсалвеш, Да Кошта (Баокен, 87), Террье (Сако, 83).

"Анже": Мишель, Андре, Траоре, Павлович (Гийом, 70), Тома, Мансо, Мангани, Фюльжини (Сюню, 61), Сантамария, Тэ (Кулибали, 86), Токо-Экамби.

Предупреждения: Павлович, 7. Сантамария, 33. Террье, 57. Гонсалвеш, 64. Камара, 89.

Судья: Делерю.

Страсбург. Стадион "Ля Мено".

"Генгам" - "Амьен" - 1:1 (1:1)

Голы: Эль-Хаджам, 22 (0:1). Диалло, 44 (1:1).

"Генгам": Юнссон, Мартинс Перейра, Табану, Кербрат, Эбоа Эбоа, Дидо, Диалло (Тюрам, 62), Бенезе (Коко, 77), Блас (До, 82), Бриан, Камара.

"Амьен": Гюртнер, Аденон, Авелар, Гуано, Эль-Хаджам, Монкондюи, Зунгу, Манзала (Н`Госсо, 77), Гакпе (Дибасси, 61), Траоре (Конате, 65), Какюта.

Предупреждения: Аденон, 5. Гуано, 16. Гакпе, 31. Блас, 78. Конате, 85.

Удаление: Гуано (А), 58.

Судья: Абед.

Генгам. Стадион "Стад дю Рудуру".