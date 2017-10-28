"Нант" Раньери проиграл второй матч за неделю

"Нант" на выезде уступил "Дижону" в матче 11-го тура чемпионата Франции. Это второе поражение подопечных Клаудио Раньери на этой неделе. В среду "канарейки" проиграли в Кубке лиги "Туру".
В других встречах "Кан" с минимальным счетом обыграл "Труа", "Генгам" и "Амьен" поделили очки, "Монпелье" проиграл "Ренну", а "Страсбур" и "Анже" обменялись двумя голами.
Чемпионат Франции
Лига 1
11-й тур
"Дижон" - "Нант" - 1:0 (1:0)
Гол: Жулиу Тавареш, 20.
"Дижон": Рейне, Джилободжи, Ямбере, Розье, Хаддади, Саммаритано (Абед, 77), Амальфитано, Квон Чхан Хун, Марье (Бальмон, 90+1), Шека, Жулиу Тавареш.
"Нант": Тэтэрушану, Джиджи (Илоки, 69), Дюбуа, Диегу Карлос, Лукас Лима, Авазьем, Крхин, Томассон (Эль-Ганасси, 46), Туре, Ронжье (Сала, 46), Накульма.
Предупреждения: Амальфитано, 60. Ямбере, 65. Туре, 71. Сала, 86. Квон Чхан Хун, 90+1.
Судья: Бен Эль-Хадж.
Дижон. Стадион "Stade Gaston-Gerard".
"Кан" - "Труа" - 1:0 (1:0)
Гол: Роделен, 30.
"Кан": Веркутр, Санко, Да Силва, Гильбер, Мбенг, Фере, Аит Беннасер (Делаплас, 46), Репас, Роделен (Куаку, 62), Базиль (Армугом, 88), Сантини.
"Труа": Самасса, Вискаррондо, Траоре, Эрелль, Кордоваль, Пеле, Беллюгу (Грансир, 55), Азамум (Конфе, 76), Кауи, Дингоме, Ньян (Сук Хюн Джун, 69).
Предупреждения: Траоре, 26. Гильбер, 37. Вискаррондо, 51. Кордоваль, 70.
Судья: Мигельгорри.
Кан. Стадион "Мишель Д'Орнано".
"Монпелье" - "Ренн" - 0:1 (0:0)
Гол: Брандон, 59.
"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Агилар (Нинга, 63), Мукьеле, Сессеньон, Лан (Самбия, 84), Скири, Сьо (Камара, 75), Мбенза.
"Ренн": Коубек, Бааль, Траоре, Бенсебаини (Желен, 75), Гнаньон, Мауасса (Фигейреду, 89), Андре, Юну, Буриго (Телль, 83), Леа Силики, Брандон.
Предупреждения: Агилар, 4. Мауасса, 25. Скири, 55. Мбенза, 61. Буриго, 66. Конгре, 90+5.
Судья: Бастьен.
Монпелье. Стадион "Ля Моссон".
"Страсбур" - "Анже" - 2:2 (1:0)
Голы: Лала, 28 - с пенальти (1:0). Токо-Экамби, 68 (1:1). Сюню, 75 (1:2). Террье, 77 (2:2).
"Страсбур": Камара, Коне, Лала, Сека, Сальмье, Мартен (Блайак, 79), Льенар, Аолу, Гонсалвеш, Да Кошта (Баокен, 87), Террье (Сако, 83).
"Анже": Мишель, Андре, Траоре, Павлович (Гийом, 70), Тома, Мансо, Мангани, Фюльжини (Сюню, 61), Сантамария, Тэ (Кулибали, 86), Токо-Экамби.
Предупреждения: Павлович, 7. Сантамария, 33. Террье, 57. Гонсалвеш, 64. Камара, 89.
Судья: Делерю.
Страсбург. Стадион "Ля Мено".
"Генгам" - "Амьен" - 1:1 (1:1)
Голы: Эль-Хаджам, 22 (0:1). Диалло, 44 (1:1).
"Генгам": Юнссон, Мартинс Перейра, Табану, Кербрат, Эбоа Эбоа, Дидо, Диалло (Тюрам, 62), Бенезе (Коко, 77), Блас (До, 82), Бриан, Камара.
"Амьен": Гюртнер, Аденон, Авелар, Гуано, Эль-Хаджам, Монкондюи, Зунгу, Манзала (Н`Госсо, 77), Гакпе (Дибасси, 61), Траоре (Конате, 65), Какюта.
Предупреждения: Аденон, 5. Гуано, 16. Гакпе, 31. Блас, 78. Конате, 85.
Удаление: Гуано (А), 58.
Судья: Абед.
Генгам. Стадион "Стад дю Рудуру".
Дополнительная информация
- Клаудио Раньери
- Ренн
- Монпелье (Футбол)
- Анже
- Кан (Футбол)
- Нант (Футбол)
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- Труа
- Генгам
- Амьен
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