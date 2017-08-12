"Нант" потерпел второе поражение при Раньери, уступив "Марселю"

В матче 2-го тура чемпионата Франции "Марсель" на выезде одолел "Нант" – 1:0. Единственный гол на счету Лукаса Окампоса. Для команды Клаудио Раньери это поражение стало вторым на старте сезона. "Марсель" с шестью очками догнал лидирующий "Лион".

Чемпионат Франции

Лига 1

2-й тур

"Нант" – "Марсель" – 0:1 (0:0)

Гол: Окампос, 87.

"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Джиджи, Диегу Карлос, Лукас Лима, Авазьем, Качаниклич (Илоки, 25), Туре, Ронжье (Мутуссами, 12), Сала, Бамму (Томассон, 21).

"Марсель": Манданда, Эвра, Роланду, Рами, Сакаи, Луиз Густаву, Товен, Лопес (Кабелла, 86), Замбо (Сансон, 57), Жермен, Нжи (Окампос, 61).

Предупреждения: Лукас Лима, 15. Сансон, 60. Роланду, 90+3. Луиз Густаву, 90+4.

Судья: Бюке.

12 августа. Нант. Стадион "Луи Фонтено".