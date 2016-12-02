"Нант" подтвердил отставку Жирара

"Нант" на официальном сайте объявил об отставке Рене Жирара с поста главного тренера команды. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение, рассчитанное до 2018 года, было расторгнуто с 62-летним специалистом по согласию сторон. Аналогичная участь постигла и его помощников - Николя Жерара и Жерара Бернарде. Временно исполняющим обязанности главного тренера "Нанта" назначен наставник второй команды Филипп Мао.

После 15 туров в чемпионате Франции "Нант" занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в активе всего 13 очков. В последнем на данный момент матче "канарейки" потерпели разгромное поражение от "Лиона" (0:6).