"Нант" подписал вингера сборной Бельгии

Нападающий Энтони Лимбомб перешел из "Брюгге" в "Нант". С футболистом заключен контракт, рассчитанный до 2023 года. 23-летний вингер этой весной дебютировал в сборной Бельгии и привлек к себе внимание английских клубов.

В прошлом сезоне Лимбомб сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 7 голевых передач.