"Нант" подписал вингера сборной Бельгии

Нападающий Энтони Лимбомб перешел из "Брюгге" в "Нант". С футболистом заключен контракт, рассчитанный до 2023 года. 23-летний вингер этой весной дебютировал в сборной Бельгии и привлек к себе внимание английских клубов.
В прошлом сезоне Лимбомб сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 7 голевых передач.
🖊✅ #BienvenueAnthony– FC Nantes (@FCNantes) 23 августа 2018 г.
En provenance du @ClubBrugge, le véritable espoir belge 🇧🇪 Anthony Limbombe rejoint le FC Nantes où il a signé un contrat de cinq saisons !
📝 https://t.co/QN59rfAZ2N pic.twitter.com/RpvHwXWv6d