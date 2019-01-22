"Нант" опубликовал заявление по ситуации с Салой

"Нант" на своем официальном сайте обнародовал заявление по исчезновению своего бывшего футболиста Эмилиано Салы.

- ФК "Нант" узнал сегодня утром очень тревожные новости об исчезновении самолета Эмилиано Салы. Этот самолет мог потерпеть крушение в море возле Нормандских островов, - говорится в сообщении. - Руководство "Нанта" и весь клуб продолжают надеяться, что Эмилиано и другие пассажиры самолета остались целыми и невредимыми. "Нант" призывает болельщиков в 18.30 собраться на Королевской площади и положить желтые тюльпаны возле фонтана.

28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем. Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом.

Самолет с новичком "Кардиффа" пропал над Ла-Маншем. Что об этом известно