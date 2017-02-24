"Нант" обыграл "Дижон" на своем поле

В матче 27-го тура чемпионата Франции "Нант" обыграл "Дижон" со счетом 3:1.

Чемпионат Франции

Лига 1

27-й тур

"Нант" – "Дижон" – 3:1 (1:1)

Голы: Бамму, 3 (1:0). Дюбуа, 37 – в свои ворота (1:1). Сала, 59 – с пенальти (2:1). Пардо, 79 (3:1).

"Нант": Риу, Вискаррондо, Дюбуа, Диегу Карлос, Лукас Лима, Жилле, Томассон (Туре, 82), Ронжье, Илоки (Пардо, 65), Сала (Накульма, 74), Бамму.

"Дижон": Рейне, Варро, Лотьес, Рюфли (Муту, 12), Абдельхамид, Хаддади, Бальмон, Амальфитано, Бельмонт (Квон Чхан Хун, 64), Жулиу Тавареш, Диони.

Предупреждения: Сала, 36. Лотьес, 45+1. Вискаррондо, 66. Диегу Карлос, 76. Абдельхамид, 81.

Удаление: Диони 85.

Судья: Шапрон (Франция).