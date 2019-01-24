"Нант" не будет устраивать минуту молчания в память Салы. В клубе верят, что он еще жив

Капитан "Нанта" Валентен Ронжье сообщил, что клуб пока не собирается устраивать мероприятий в память о нападающем Эмилиано Сале. По его словам, в команде еще надеются, что футболист до сих пор жив.

- Мы не будем устраивать ни минуты молчания, ни минуты аплодисментов, потому что у нас все еще есть надежда, - приводит пресс-служба "Нанта" слова Ронжье.

Сала выступал за "Нант" с 2015 года и провел в составе команды 130 матчей, забив 48 мячей. В январе он подписал контракт с "Кардиффом", после чего отправился в Лондон на легкомоторном самолете.

22 января самолет исчез с радаров над Ла-Маншем. Поисковая операци не дала результата и сегодня была прекращена. Полиция заявила, что шансы на выживание Салы "крайне малы".