"Нант" настаивает на продолжении поисков Салы

"Нант" выступил с официальным заявлением после того, как полиция объявила, что прекращает поиски пропавшего нападающего Эмилиано Салы. 28-летний аргентинец летел из Нанта в Кардифф вечером 21 января на частном самолете, который пропал с радаров над Ла Маншем.

– "Нант" узнал об отказе от поисков пропавшего самолета, – говорится в сообщении французского клуба. – Их нельзя останавливать. Клуб и его болельщики требуют продолжения поисков Салы ради его семьи и близких. Вместе за Эми!

Напомним, что Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф" за 20 миллионов евро, но так и не успел провести за валлийский клуб ни одной игры.