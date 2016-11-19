"Нант" может быть продан за 1 евро

Владелец "Нанта" Вальдемар Кита признался, что готов продать клуб за символическую плату в 1 евро. Бизнесмен владеет клубом с 2007 года, подвергаясь все время давлению со стороны фанатов, которые обвиняют его в пассивности в руководстве командой.

– У меня есть определенная усталость, – цитирует Le Figaro Кита. – Я убежден, что нужно продолжать бороться, пока ты видишь, что можешь что-то изменить. Если не получается – нужно отказываться от этого. Я бы мог продать клуб за 1 евро. Это не вопрос денег для меня. Но покупатель должен быть готов вкладывать в команду. Почему фанаты хотят моего ухода? Я должен бросить всех сотрудников? Это же частная компания, ей нужно финансирование. На мне лежат определенные обязательства, и нужно иметь смелость их выполнять до конца.