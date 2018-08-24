"Нант" эпично представил новичка, изобразив его гигантский портрет на песке

"Нант" необычным образом сообщил о покупке форварда Энтони Лимбомба в Твиттере. С игроком, который нынешней весной дебютировал в сборной Бельгии, заключен контракт до 2023 года.

В видеоролике под эпичную музыку на пляж вышел мужчина в игровой майке "Нанта", черных шортах и со специальными граблями в руках. Он изобразил на песке лицо Лимбомба и написал по-французски "Добро пожаловать, Энтони".

В прошлом сезоне 23-летний Лимбомба сыграл в 39 матчах во всех турнирах за "Брюгге", забил 6 голов и сделал 7 голевых передач.