"Нант" эпично представил новичка, изобразив его гигантский портрет на песке

"Нант" необычным образом сообщил о покупке форварда Энтони Лимбомба в Твиттере. С игроком, который нынешней весной дебютировал в сборной Бельгии, заключен контракт до 2023 года.
В видеоролике под эпичную музыку на пляж вышел мужчина в игровой майке "Нанта", черных шортах и со специальными граблями в руках. Он изобразил на песке лицо Лимбомба и написал по-французски "Добро пожаловать, Энтони".
В прошлом сезоне 23-летний Лимбомба сыграл в 39 матчах во всех турнирах за "Брюгге", забил 6 голов и сделал 7 голевых передач.
🆕🖊– FC Nantes (@FCNantes) 23 августа 2018 г.
Il débarque sans vague sur la côte Ouest... 🌊 pic.twitter.com/N7BfmL1dAm