20:50 5 февраля | ФУТБОЛ — Франция

"Нанси" обыграл "Нант", Черник голов не пропустил

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"Нант" на своем поле потерпел поражение от "Нанси" в матче 23-го тура чемпионата Франции. Отметим, что ворота гостей защищал 28-летний белорусский вратарь Сергей Черник, который в 9-й раз в сезоне отыграл на ноль.

По итогам этой встречи "Нанси" поднялся на 11-е место в турнирной таблице, а "Нант" опустился на 14-ю строчку.

Чемпионат Франции

Лига 1

23-й тур

"Нант" - "Нанси" - 0:2 (0:0)

Голы: Диа, 50 (0:1). Сету, 64 (0:2).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2016-2017/

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Материалы REN-TV

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