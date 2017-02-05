"Нанси" обыграл "Нант", Черник голов не пропустил

"Нант" на своем поле потерпел поражение от "Нанси" в матче 23-го тура чемпионата Франции. Отметим, что ворота гостей защищал 28-летний белорусский вратарь Сергей Черник, который в 9-й раз в сезоне отыграл на ноль.

По итогам этой встречи "Нанси" поднялся на 11-е место в турнирной таблице, а "Нант" опустился на 14-ю строчку.

Чемпионат Франции

Лига 1

23-й тур

"Нант" - "Нанси" - 0:2 (0:0)

Голы: Диа, 50 (0:1). Сету, 64 (0:2).