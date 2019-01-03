Налду – о переходе в "Монако": "Это новый проект для меня после 14 лет в Бундеслиге"

Бразильский защитник и новичок "Монако" Налду, который сегодня подписал контракт до лета 2020 года с французским клубом, признался, что хочет помочь монегаскам достичь необходимых результатов, сообщает официальный сайт красно-белых.

– "Монако" – это новый проект для меня после четырнадцати лет в чемпионате Германии. Я благодарю монегасков за их доверие. Сделаю все, чтобы оправдать ожидания клуба как на поле, так и за его пределами. Я хочу поделиться своим опытом, чтобы помочь "Монако" найти свое место, – приводит слова Налду пресс-служба французского клуба.

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