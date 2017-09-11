Набиль Фекир: "Самое главное - не мой гол, а команда"

Капитан "Лиона" Набиль Фекир после победы над "Генгамом"​ в матче 5-го тура чемпионата Франции (2:1) отметил, что игра команды оставляет желать лучшего. Также он не считает свой гол важным, поскольку команда важнее.

- Сегодня мы запомним только победу, - цитирует L'Equipe Фекира. - У нас было много проблем в игре. Было много усталости. Самое главное, это не мой гол. Самое главное – это команда. Я не играю в одиночку.