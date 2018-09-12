Набиль Фекир: "Перевернул страницу с "Ливерпулем"

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир признался, что не вспоминает о неудачной попытке перехода в "Ливерпуль" этим летом. 25-летний француз был близок к подписанию контракта с "красными", однако в последний момент сделка сорвалась.

- То, что произошло с "Ливерпулем", я выкинул из голову, - цитирует Фекира Daily Mail. - Эту страницу я перевернул. Нужно двигаться вперед и смириться с некоторыми вещами. Мое будущее? Посмотрим, что произойдет.

Фекир выступает за "Лион" с 2013 года. В текущем сезоне он провел 2 матча в составе "львов" и не отметился результативными действиями.

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