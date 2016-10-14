Набиль Фекир: "Если Олланд так говорит про футболистов, значит, он мало их знает"

Нападающий "Лиона" Набиль Фекир ответил на критику в адрес футболистов со стороны президента Франции Франсуа Олланда. Глава государства заявил, что спортсменам нужны тренажерные залы для мозгов.

– Каждый думает, что хочет, – цитирует Le Figaro Фекира. – Во всем мире есть глупые и умные люди. Речь не только о футболе должна быть. Но если он считает, что футболисты не очень умные, значит, он знает мало футболистов.

Что касается его слов о Бензема, то многие ведь молодые люди хотят быть похожими на Карима. В футболе он многого добился. Возможно, Бензема совершил ошибку, но это не умаляет его таланта. Это один из лучших нападающих мира. Он мне очень помог, вдохновил меня.