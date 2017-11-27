На французском телевидении подшутили над Эвра

Работники французского шоу J+1 подшутили над бывшим защитником "Марселя" Патрисом Эвра. Ведущие предположили, что 36-летний футболист потерял скорость бега после того, как он протащил по дороге внедорожник.

Напомним, "Марсель" расторг контракт с Эвра из-за инцидента перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Витории Гимарайнш" (0:1). Поклонник французского клуба оскорбил футболиста, после чего игрок подбежал к нему и нанес удар ногой по лицу. УЕФА отстранил Эвра от участия в еврокубках до 30 июня 2018 года.

После этого он опубликовал на своей странице в Инстаграме видеозапись, на котором Эвра протащил по дороге внедорожник с человеком наверху.