На арбитра, показавшего желтую карточку Балотелли, подали иск в суд за расизм

Уполномоченный совет Ассоциации чернокожих людей (CRAN) подал иск в суд на арбитра Николя Ренвиля, который показал желтую карточку нападающему "Ниццы" Марио Балотелли. Судья наказал итальянца за возмущения расистскими выкриками в свой адрес.

"Футболист подвергся двойному наказанию: расистские крики и желтая карточка. CRAN хочет напомнить, что расизм является преступлением и подпадает под уголовный кодекс. Судья, который ничего не делает против расизма, является соучастником. Когда он наказывает жертву, он дважды виноват, он заслуживает того, чтобы его вызвали в суд н наказали", - говорится в заявлении организации.

Балотелли получил желтую карточку за возмущение расистскими выкриками