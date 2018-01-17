М'Вила рассказал, почему он покинул "Рубин"

Полузащитник "Сент-Этьена" Янн М'Вила рассказал о причинах, по которым он покинул "Рубин". По его словам, у казанцев были серьезные финансовые трудности.

– У "Рубина" были финансовые проблемы, им пришлось перестроить команду, - цитирует пресс-служба "Сент-Этьена" М'Вила. - Я хорошо чувствовал себя в клубе. Переезд в Европу вызвал только положительные эмоции. Жена счастлива вернуться во Францию.

Моя цель – хорошо играть за клуб и, возможно, вернуться в сборную. Я никогда не исключал того, что буду выступать за сборную Франции.