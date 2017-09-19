Муриси Рамалью: "Конфликт Неймара и Кавани – вина Эмери, "ПСЖ" – не его уровень"

Бывший главный тренер "Сантоса" Муриси Рамалью обвинил наставника "ПСЖ" Унаи Эмери в конфликте нападающих команды Эдинсона Кавани и Неймара. Уругваец не дал бразильцу пробить пенальти в матче 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0), после чего игроки чуть не подрались в раздевалке.

– Очевидно, что в "ПСЖ" нет дисциплины, а это только компетенция главного тренера, – сказал для Sport TV Рамалью. – И возникшая история также является ошибкой Эмери. Вопросы с пенальтистами решаются заранее, иначе возникает такой беспорядок, хотя его можно было спокойно избежать до игры. Это недопустимо! Тренер должен определять, кто будет исполнять пенальти. Я не против европейских тренеров, но они не любят брать на себя инициативу. Эмери стоит вернуться в "Севилью", "ПСЖ" – не его уровень.

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