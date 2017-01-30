16:58 | ФУТБОЛ — Франция

Мунье может покинуть "Сент-Этьен" через 3 дня после перехода из-за фанатов

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Полузащитник Антони Мунье может покинуть "Сент-Этьен" уже через три дня после перехода в клуб. 29-летний француз был арендован у "Болоньи" до конца сезона с правом выкупа. Однако против сделки выступили фанаты "Сент-Этьена". Причиной стало одно из интервью Мунье, в котором футболист признавался, что болеет за "Лион", принципиального соперника бело-зеленых, и даже отказывается надевать рубашку зеленого цвета. 

- Я попросил президента устроить встречу с фанатами, чтобы объяснить ситуацию, - цитирует Football Italia Мунье. - В молодости все делают ошибки.

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Материалы REN-TV

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