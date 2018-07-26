Моутинью - об уходе из "Монако": "После пяти фантастических лет пришло время для нового вызова"

31-летний полузащитник Жоау Моутинью прокомментировал уход из "Монако". 24 июля португальский хавбек подписал двухлетний контракт с "Вулверхэмптоном".



- После пяти фантастических лет, пришло время для нового вызова. Спасибо всем за то, что в "Монако" я чувствовал себя как дома, - написал Моутинью в Твиттере.



Игрок выступал за "Монако" с 2013 года. В составе команды он стал чемпионом Франции в сезоне-2016/17.



Ранее стало известно, что к "монегаскам" в ближайшее время присоединится 22-летний полузащитник ЦСКА Александр Головин. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро, игрок подпишет с "Монако" пятилетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.

Головин. Хроника перехода в "Монако" //

Будет трансферный рекорд! Головин летит в "Монако"