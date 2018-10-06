"Монпелье" сыграл вничью с "Генгамом" и закрепился на третьем месте

"Генгам" и "Монпелье" сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Франции (1:1). Гости набрали 16 очков и закрепились на третьем месте в турнирной таблице.

Чемпионат Франции

Лига 1

9-й тур

"Генгам" - "Монпелье" - 1:1 (0:1)

Голы: Делор, 30 (0:1). Бенезе, 64 (1:1).

"Генгам": Юнссон, Сорбон (Н`Гбакото, 63), Кербрат, Икоко, Ребошу, Эбоа Эбоа, Дидо, Бенезе, До (Фофана, 79), Блас (Жюлан, 36), Тюрам.

"Монпелье": Леконт, Конгре, Мендеш, Ойонго, Агилар, Козза, Ле Таллек (Лан, 83), Молле, Скири, Делор (Шкулетич, 78), Лаборд.

Предупреждения: Ойонго, 31. Молле, 38.

Удаления: Тюрам, 7. Молле, 39.

Судья: Стина.

6 октября. Генгам. Стадион "Stade du Roudourou".

"Амьен" с минимальным счетом обыграл "Дижон" (1:0). Единственный гол забил нападающий Саман Годдос.

"Амьен" - "Дижон" - 1:0 (1:0)

Гол: Годдос, 39.

"Амьен": Гюртнер, Бодмер, Аденон, Крафт, Гуано, Дибасси, Гансу (Траоре, 83), Монкондюи, Конате (Тимит, 90+4), Годдос, Отеро (Эль-Хаджам, 86).

"Дижон": Рунарссон, Лотоа, Ямбере, Розье, Хаддади (Альфонс, 80), Абед, Амальфитано, Слити, Луаодис (Кейта, 63), Жанно (Гуркюфф, 72), Саид.

Судья: Батта.

6 октября. Амьен. Стадион "Stade de la Licorne".

"Анже" и "Страсбур" сыграли вничью (2:2). Дублем в составе гостей отметился нападающий Лебо Мотиба.

"Анже" - "Страсбур" - 2:2 (0:2)

Голы: Мотиба, 2 (0:1). Мотиба, 40 (0:2). Капель, 58 (1:2). Тома, 90+3 (2:2).

Нереализованный пенальти: Мангани, 11 (вратарь)

"Анже": Бютель, Бамба, Траоре, Тома, Мансо, Мангани (Пажо, 46), Капель, Ндой, Рейне-Аделаида, Сантамария (Тэ, 46), Канга (Лопес, 82).

"Страсбур": Селс, Кароль, Лала, Митрович, Мартинес (Коне, 72), Мартен, Томассон (Льенар, 90+1), Каси, Сиссоко, Да Кошта (Гримм, 82), Мотиба.

Предупреждения: Мартинес, 45. Митрович, 49. Мартен, 61. Рейне-Аделаида, 61. Селс, 76. Гримм, 88.

Судья: Амель.

6 октября. Анже. Стадион "Raymond Kopa".

"Ним" и "Реймс" сыграли вничью (0:0).

"Ним" - "Реймс" - 0:0

"Ним": Бернардони, Ландре, Бриансон, Алакуш, Тиуб, Мауасса, Валлс, Бобишон, Рипар (Буанга, 71), Гийом (Алиуи, 82), Депре (Бозок, 82).

"Реймс": Менди, Энгелс, Фокет, Абдельхамид, Конан, Ромао, Шавалерен, Камара (Ндом, 73), Кафаро (Оджо, 78), Чаваррия (Сук Хюн Джун, 82), Уден.

Предупреждения: Гийом, 60. Ндом, 90+3.

Судья: Абед.

6 октября. Ним. Стадион "Stade Des Costieres".

Все о чемпионате Франции - здесь