"Монпелье" продлил контракт с вратарем сборной Франции

"Монпелье" подписал новый контракт с голкипером Бенжаменом Леконтом. Подробности нового соглашения с 27-летним французом не разглашаются. Футболист с 2017 года выступает за "паладинов". Ранее он защищал ворота "Лорьяна".

Напомним, в этом сезоне Леконт впервые был вызван в сборную Франции, когда Юго Ллорис получил травму.