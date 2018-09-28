"Монпелье" продлил контракт с вратарем сборной Франции

"Монпелье" подписал новый контракт с голкипером Бенжаменом Леконтом. Подробности нового соглашения с 27-летним французом не разглашаются. Футболист с 2017 года выступает за "паладинов". Ранее он защищал ворота "Лорьяна".
Напомним, в этом сезоне Леконт впервые был вызван в сборную Франции, когда Юго Ллорис получил травму.
" Une grande fierté pour moi de prolonger l’aventure avec Montpellier "– MHSC (@MontpellierHSC) 27 сентября 2018 г.
✍️ @Benj_Lecomte prolonge avec le #MHSC ! 🔶🔷
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