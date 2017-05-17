"Монпелье" продлил контракт с 39-летним капитаном

Защитник "Монпелье" Виторину Илтон подписал новый контракт со своим клубом. Как сообщает пресс-служба "паладинов", 39-летний бразилец, являющийся капитаном команды, до конца следующего сезона будет выступать за французский коллектив. В текущем сезоне на его счету 34 сыгранных матча и 1 забитый мяч.

Напомним, Виторину Илтон выступает за "Монпелье" с 2011 года. За это время он сыграл в 220 матчах, забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи.