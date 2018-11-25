"Монпелье" потерял очки с "Ренном" и упустил шанс выйти на второе место в лиге 1

"Монпелье" сыграл вничью с "Ренном" в домашнем матче 14-го тура лиги 1. Хозяева упустили шанс обойти "Лион" в таблице и подняться на вторую строчку. Лидирует "ПСЖ", который не потерял ни одного очка.

Чемпионат Франции

Лига 1

14-й тур

"Монпелье" - "Ренн" - 2:2 (1:1)

Голы: Бен Арфа, 5 (0:1). Делор, 45 (1:1). Делор, 49 (2:1). Буриго, 71 - с пенальти (2:2).

"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Ойонго, Агилар, Ле Таллек (Лан, 68. Самбия, 77), Молле, Скири, Делор (Шкулетич, 84), Лаборд.

"Ренн": Коубек, Мексер, Да Силва, Траоре, Бенсебаини, Бен Арфа (Юну, 68), Гренье, Андре, Буриго (Юханссон, 78), Дель Кастильо (Леа Силики, 68), Сарр.

Предупреждения: Ле Таллек, 24. Мексер, 33. Конгре, 37. Мендеш, 85.

Судья: Бризар (Франция).

25 ноября. Монпелье. Стадион "La Mosson".