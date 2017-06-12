"Монпелье" подписал контракты с двумя вратарями

"Монпелье" продлил соглашение с вратарем Лораном Пьоннье, сообщает официальный сайт клуба. Контакт с 35-летним голкипером, который выступает за команду с 1997 года, рассчитан до конца следующего сезона. В минувшем сезоне Пьоннье провел 25 матчей, в которых пропустил 38 голов.

Также свой первый профессиональный контракт подписал 19-летний вратарь Димитри Берто. В завершившемся сезоне он несколько раз был включен в заявку основной команды.

В сезоне-2016/17 "Монпелье" занял 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.