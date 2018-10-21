"Монпелье" обыграл "Бордо"

"Монпелье" победил "Бордо" в матче 10-го тура чемпионата Франции (2:0). Голами отметились нападающие Гаэтан Лаборд и Энди Делор.
Чемпионат Франции
Лига 1
10-й тур
"Монпелье" - "Бордо" - 2:0 (1:0)
Голы: Лаборд, 17 (1:0). Делор, 53 - с пенальти (2:0).
"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Агилар, Лан, Ле Таллек, Скири (Пирис, 74), Самбия, Делор (Шкулетич, 79), Лаборд (Аммур, 89).
"Бордо": Костиль, Сабали (Башич, 74), Пабло, Кунде, Паленсия, Санкаре, Лерагер (Плашил, 62), Отавиу, Бриан (Калу, 62), Камано, Карамо.
Предупреждения: Мендеш, 33. Карамо, 42. Скири, 42. Сабали, 47. Лерагер, 50.
Судья: Шнайдер.
21 октября. Монпелье. Стадион "La Mosson".
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