18:19 | Футбол — Франция

"Монпелье" обыграл "Бордо"

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"Монпелье" победил "Бордо" в матче 10-го тура чемпионата Франции (2:0). Голами отметились нападающие Гаэтан Лаборд и Энди Делор

Чемпионат Франции

Лига 1 

10-й тур 

"Монпелье" - "Бордо" - 2:0 (1:0)

Голы: Лаборд, 17 (1:0). Делор, 53 - с пенальти (2:0). 

"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Агилар, Лан, Ле Таллек, Скири (Пирис, 74), Самбия, Делор (Шкулетич, 79), Лаборд (Аммур, 89).

"Бордо": Костиль, Сабали (Башич, 74), Пабло, Кунде, Паленсия, Санкаре, Лерагер (Плашил, 62), Отавиу, Бриан (Калу, 62), Камано, Карамо.

Предупреждения: Мендеш, 33. Карамо, 42. Скири, 42. Сабали, 47. Лерагер, 50. 

Судья: Шнайдер.

21 октября. Монпелье. Стадион "La Mosson".

Монпелье - Бордо

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