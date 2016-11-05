"Монпелье" нанес поражение "Марселю"

"Монпелье" переиграл "Марсель" в домашнем матча 12-го тура чемпионата Франции со счетом 3:1. Теперь в активе команд по 14 очков.

Чемпионат Франции

Лига 1

12-й тур

"Монпелье" – "Марсель" – 3:1 (2:0)

Голы: Будебуз, 4 (1:0). Будебуз, 36 (2:0). Пьоннье, 52 – в свои ворота (2:1). Мунье, 57 (3:1).

"Монпелье": Пьоннье, Илтон, Руссийон, Деплань (Ванден Борре, 89), Сен-Рюф, Сессеньон, Будебуз (Марво, 90+1), Сансон, Скири, Камара (Лан, 62), Мунье.

"Марсель": Пеле, Фанни (Сакаи, 46), Бедимо, Роланду, Дориа, Диарра, Кабелла (Замбо, 46), Алессандрини, Товен, Лопес, Нжи (Рабийяр, 76).

Предупреждения: Лопес, 28. Деплань, 69.

Судья: Готье.

Монпелье. Стадион "La Mosson".