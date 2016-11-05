"Монпелье" нанес поражение "Марселю"

"Монпелье" переиграл "Марсель" в домашнем матча 12-го тура чемпионата Франции со счетом 3:1. Теперь в активе команд по 14 очков.
Чемпионат Франции
Лига 1
12-й тур
"Монпелье" – "Марсель" – 3:1 (2:0)
Голы: Будебуз, 4 (1:0). Будебуз, 36 (2:0). Пьоннье, 52 – в свои ворота (2:1). Мунье, 57 (3:1).
"Монпелье": Пьоннье, Илтон, Руссийон, Деплань (Ванден Борре, 89), Сен-Рюф, Сессеньон, Будебуз (Марво, 90+1), Сансон, Скири, Камара (Лан, 62), Мунье.
"Марсель": Пеле, Фанни (Сакаи, 46), Бедимо, Роланду, Дориа, Диарра, Кабелла (Замбо, 46), Алессандрини, Товен, Лопес, Нжи (Рабийяр, 76).
Предупреждения: Лопес, 28. Деплань, 69.
Судья: Готье.
Монпелье. Стадион "La Mosson".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2016-2017/