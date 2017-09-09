"Монпелье" играл и продавал футболки нового сезона с опечаткой в названии клуба

Руководство "Монпелье" принесло извинения болельщикам за опечатку в названии клуба, которая была допущена на логотипе команды на всех формах наступившего сезона. Вместо Montpellier на логотипе было написано "Montpelier".

Команда не только провела все матчи стартовавшего чемпионата Франции с неправильным логотипом, но и на протяжении всего лета клуб продавал в официальном магазине формы с аналогичной ошибкой. Руководство "Монпелье" объяснило произошедшее халатностью производителя и пообещало обменять бракованные формы на новые всем болельщикам, которые приобрели амуницию в официальном магазине.