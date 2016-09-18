"Монпелье" и "Ницца" победителя не выявили

"Монпелье" в домашнем матче 5-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с "Ниццей" – 1:1. На гол Риада Будебуза гости ответили мячом Юнеса Беланды.

Чемпионат Франции

Лига 1

5-й тур

"Монпелье" – "Ницца" – 1:1 (0:0)

Голы: Будебуз, 67 – с пенальти (1:0). Беланда, 85 (1:1).

"Монпелье": Журдрен, Ванден Борре, Илтон, Конгре, Руссийон, Будебуз, Силла, Сансон (Камара, 81), Скири, Бериго (Нинга, 81), Мунье.

"Ницца": Кардинал, Данте, Бодмер (Эссерик, 74), Байсс, Далберт, Сарр (Сиприен, 74), Беланда, Суке, Плеа (Донис, 74), Вальтер, Лусамба.

Предупреждения: Скири, 60. Эссерик, 76.

Судья: Жаффредо.

18 сентября. Монпелье. Стадион La Mosson.