"Монако" жертвует Кубком Франции?

"Монако" сыграет сегодняшний полуфинал Кубка Франции против "ПСЖ" резервным составом. Большая группа ведущих футболистов даже не готовилась к матчу на "Парк де Пренс". В их число входят Бенжамен Менди, Камиль Глик, Жемерсон, Джибриль Сидибе, Темуе Бакайоко, Жоау Моутинью, Тома Лемар, Кильян Мбаппе и Радамель Фалькао. Вместе с тем главный тренер Леонарду Жардим привлек к подготовке ряд игроков из дубля, выступающего в 4-м дивизионе.

Из основного состава на поле могут выйти Даниэль Субашич, Альмами Туре, Андреа Раджи, Фабинью, Набиль Дирар, Бернарду Силва и Валер Жермен.

Столь радикальная ротация связана с очень напряженным календарем у команды, которая лидирует в чемпионате Франции и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов. В первенстве Франции у "Монако" столько же очков, сколько у "ПСЖ", но он опережает парижский клуб благодаря лучшей разности мячей и к тому же сыграл на один матч меньше. Команде из княжества осталось сыграть в чемпионате пять матчей. (Александр ПРОСВЕТОВ)