"Монако" завел официальную страницу "Вконтакте"

"Монако" завел официальную страницу в социальной сети "Вконтакте".
"После запуска своих аккаунтов в Китае, "Монако" продолжает развиваться на просторах социальных сетей мира, запуская свою страницу в "Вконтакте" в России. С этого сезона цвета клуба защищает российский полузащитник Александр Головин.
Цели "Монако" просты – быть ближе к своим болельщикам, расширять свое влияние и создавать инновационный и адаптированный контент.
"Красно-белые" запускают свою страницу в "Вконтакте". Это самая большая социальная сеть в России, которая насчитывает более 100 миллионов пользователей. "Монако" желает дать возможность русским болельщикам более пристально следить за успехами Александра Головина – русского полузащитника, который перешел в княжеский клуб этим летом.
Ежедневно "Монако" будет предлагать адаптированный контент, который позволит болельщикам следить за успехами клуба и его игроков, а также даст возможность окунуться в историю "красно-белых" и княжества.
На сегодняшний день "Монако" насчитывает более 8 миллионов подписчиков в Твиттере, Фейсбуке и Инстаграме, и продолжает свое цифровое развитие", - говорится в сообщении клуба на официальном сайте.
На данный момент на странице "Монако" одно сообщение:
Дополнительная информация
https://www.asmonaco.com/ru/las-monaco-se-lance-sur-vkontakte/