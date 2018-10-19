"Монако" завел официальную страницу "Вконтакте"

"Монако" завел официальную страницу в социальной сети "Вконтакте".

"После запуска своих аккаунтов в Китае, "Монако" продолжает развиваться на просторах социальных сетей мира, запуская свою страницу в "Вконтакте" в России. С этого сезона цвета клуба защищает российский полузащитник Александр Головин.

Цели "Монако" просты – быть ближе к своим болельщикам, расширять свое влияние и создавать инновационный и адаптированный контент.

"Красно-белые" запускают свою страницу в "Вконтакте". Это самая большая социальная сеть в России, которая насчитывает более 100 миллионов пользователей. "Монако" желает дать возможность русским болельщикам более пристально следить за успехами Александра Головина – русского полузащитника, который перешел в княжеский клуб этим летом.

Ежедневно "Монако" будет предлагать адаптированный контент, который позволит болельщикам следить за успехами клуба и его игроков, а также даст возможность окунуться в историю "красно-белых" и княжества.

На сегодняшний день "Монако" насчитывает более 8 миллионов подписчиков в Твиттере, Фейсбуке и Инстаграме, и продолжает свое цифровое развитие", - говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

На данный момент на странице "Монако" одно сообщение: