Монако" выделил русскоязычную сотрудницу для помощи Головину

"Монако" выделил русскоязычную сотрудницу, чтобы она помогала новичку команду Александру Головину в бытовых вопросах, сообщил на пресс-конференции вице-президент клуба Вадим Васильев.

– У нас есть специальная русскоязычная сотрудница, которая помогает Александру во всех бытовых вопросах. При переезде в новую страну их, безусловно, всегда возникает много. Я общался с Сашей буквально пару дней назад. Он сказал, что ему ничего не надо. Тем не менее я держу на контроле все, что касается его адаптации, меня информируют регулярно, – сказал Васильев.

22-летний Головин перешел из ЦСКА в "Монако" этим летом, сумма трансфера составила 30 миллионов евро. (Игорь РАБИНЕР)