"Монако" впервые в истории разгромил "Марсель", забив 6 голов

"Монако" на своем поле разгромил "Марсель" в заключительном матче 4-го тура чемпионата Франции. Подопечные Леонарду Жардима забили в ворота соперника 6 мячей, пропустив один. Впервые в истории монегаски выиграли у провансальцев с разницей в пять мячей.

Победа позволила "Монако" сравняться с по очкам "ПСЖ", лидирующем в турнирной таблице, а "Марсель" впервые в сезоне проиграл и идет шестым.

Чемпионат Франции

Лига 1

4-й тур

"Монако" - "Марсель" - 6:1 (4:0)

Голы: Глик, 2 (1:0). Фалькао, 20 - с пенальти (2:0). Фалькао, 34 (3:0). Диакаби, 45 (4:0). Сидибе, 68 (5:0). Кабелла, 75 (5:1). Фабинью, 79 - с пенальти (6:1).

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе (Туре, 80), Фабинью, Жорже, Жемерсон, Жоау Моутинью, Маркуш Лопеш, Лемар, Фалькао (Каррильо, 78), Диакаби (Тилеманс, 62).

"Марсель": Манданда, Роланду, Губочан, Сакаи, Дориа (Кабелла, 46), Амави (Лопес, 46), Луиз Густаву, Сертик, Товен, Сансон (Замбо, 77), Жермен.

Предупреждения: Сансон, 4. Глик, 28. Луиз Густаву, 34. Губочан, 43. Фабинью, 56.

Судья: Бюке.

27 августа. Монако. Стадион "Луи II".