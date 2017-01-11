"Монако" в серии пенальти выбил "Сошо" из Кубка лиги

"Монако" в четвертьфинале Кубка лиги по пенальти обыграл "Сошо". Основное время матча завершилось со счетом 1:1 - на гол Андриатсимы ответил Жоау Моутинью. В послематчевой серии монегаски были сильнее - 4:3. Ранее в полуфинал вышел "Нант".
Кубок лиги
1/4 финала
"Сошо" - "Монако" - 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти - 3:4
Голы: Андриатсима, 16 (1:0). Жоау Моутинью, 83 (1:1).
"Монако": Субашич, Раджи (Сидибе, 46), Глик, Туре, Жемерсон, Жоау Моутинью, Бакайоко, Лемар, Жермен (Фалькао, 68), Каррильо, Жан (Бернарду Силва, 46).
Предупреждения: Жан, 6. Глик, 64.
Судья: Лесаж.
10 января. Сошо. Стадион Stade Auguste Bonal.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/cup/2016-2017/playoff/