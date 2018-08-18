"Монако" в присутствии Головина сыграл вничью с "Лиллем"

"Монако" сыграл вничью (0:0) в "Лиллем" в матче 2-го тура чемпионата Франции. На стадионе за игрой наблюдал российский хавбек монегасков Александр Головин, оставшийся вне заявки из-за травмы.

ФРАНЦИЯ. Лига 1 - 2018/2019

2-й тур

"Монако" - "Лилль" - 0:0

Нереализованный пенальти: Фалькао (Монако), 69 (вратарь)

"Монако": Бенальо, Глик, Баррека, Туре, Жемерсон, Тилеманс, Маркуш Лопеш (Диоп, 79), Аолу, Фалькао, Йоветич (Геббельс, 83), Мбула (Грансир, 56).

"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро, Балло-Туре (Ие, 80), Зеки Челик, Тиагу Мендес (Иконе, 80), Шека, Бензиа (Тиагу Майа, 72), Бамба, Пепе, Мотиба.

Предупреждения: Шека, 15. Мбула, 37. Тиагу Мендес, 64. Зеки Челик, 67.

Судья: Леонар (Франция).

18 августа. Монако. Стадион "Stade Louis II".