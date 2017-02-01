"Монако" в меньшинстве победил "Шамбли" в Кубке Франции, пропустив четыре мяча

В матче 1/16 финала Кубка Франции "Монако" обыграл "Шамбли" со счетом 5:4 в дополнительное время. Также в 1/8 финала турнира вышли "Генгам" и "Осер".

Кубок Франции

1/16 финала

"Ле Эрбье" – "Генгам" – 1:2 д.в. (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Менди, 72 (0:1). Гломбард, 90+1 (1:1). Бодмер, 114 (1:2).

Удаление: Траоре (Ле Эрбье), 86.

"Шамбли" – "Монако" – 4:5 д.в. (0:2, 3:1, 1:2)

Голы: Мбаппе, 17 (0:1). Лемар, 34 (0:2). Мбаппе, 48 (0:3). Суберви, 57 (1:3). Жендре, 81 (2:3). Суберви, 90+3 (3:3). Н`Дорам, 96 (3:4). Глик, 103 (3:5). Падовани, 111 (4:5).

Удаление: Раджи (Монако), 89.

"Осер" – "Сент-Этьен" – 3:0 д.в. (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Яттара, 97 (1:0). Туре, 105 (2:0). Бото, 119 (3:0).