"Монако" в меньшинстве обыграл "Лион", уступая в счете 0:2

"Монако" обыграл "Лион" в матче 24-го тура чемпионата Франции - 3:2. Монегаски в первые полчаса игры пропустил два мяча - отличились Мариано Диас и Бертран Траоре. До перерыва Бальде Кейта и Фалькао сравняли счет. При этом колумбиец не реализовал пенальти, а сенегалец заработал два преупреждения за 4 минуты и ушел с поля в конце первой половины.

Победу "Монако" на 88-й минуте принес Рони Лопеш. Команда вышла на третье место в турнирной таблице, опередив "Лион" на 2 очка.

Чемпионат Франции

Лига 1

24-й тур

"Монако" - "Лион" - 3:2 (2:2)

Голы: Диас, 12 (0:1). Траоре, 27 (0:2). Кейта, 31 (1:2). Фалькао, 36 (2:2). Маркуш Лопеш, 88 (3:2).

Нереализованный пенальти: Фалькао (Монако), 36 (вратарь)

"Монако": Субашич (Си, 15), Туре, Глик, Жемерсон, Раджи, Маркуш Лопеш, Фабинью, Тилеманс, Жоау Моутинью, Кейта, Фалькао (Йоветич, 55).

"Лион": Антони Лопеш, Тете, Марселу, Морель, Менди, Траоре (Корне, 75), Ндомбеле, Ауа, Фекир, Депай (Маолида, 86), Диас.

Предупреждения: Тете, 30. Менди, 35. Кейта, 40. Ндомбеле, 41. Си, 90+2.

Удаление: Кейта (Монако), 44.

Судья: Бастьен.

4 февраля. Монако. Стадион "Stade Louis II".