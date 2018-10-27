"Монако" сыграл вничью с "Дижоном", Головин провел на поле 90 минут

"Монако" сыграл вничью с "Дижоном" в матче 11-го тура чемпионата Франции (2:2). Голами в составе монегасков отметились защитники Беньямин Хенрикс и Камиль Глик.

Российский хавбек монегасков Александр Головин отыграл 90 минут и получил желтую карточку. "Монако" набрал 7 очков и расположился на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Чемпионат Франции

Лига 1

11-й тур

"Монако" - "Дижон" - 2:2 (1:1)

Голы: Хенрикс, 29 (1:0). Альфонс, 33 (1:1). Абед, 57 (1:2). Глик, 78 (2:2).

"Монако": Бенальо, Хенрикс, Глик, Жемерсон, Баррека, Аолу (Пеле, 55), Аит Беннассер, Тилеманс (Траоре, 72), Головин, Диоп, Силла.

"Дижон": Рунарссон, Альфонс, Симан, Лотоа, Розье, Луаодис, Бальмон (Марье, 64), Слити, Абед (Жулиу Тавареш, 70), Амальфитано, Жанно (Ямбере, 83).

Предупреждения: Луаодис, 51. Тилеманс, 54. Головин, 81. Марье, 90. Жулиу Тавареш, 90+2.

Судья: Мигельгорри.

27 октября. Монако. Стадион "Луи II".

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