"Монако" сыграл вничью с "Амьеном" и опустился на третье место по итогам дня

"Монако" сыграл вничью с "Амьеном" в матче 35-го тура чемпионата Франции. Монегаски по итогам игрового дня опустились на третье место, пропустив вперед "Лион".

Чемпионат Франции

Лига 1

35-й тур

"Труа" - "Кан" - 3:1 (2:1)

Голы: Сантини, 4 (0:1). Веркутр, 7 - в свои ворота (1:1). Ниве, 27 (2:1). Сук Хюн Джун, 84 (3:1).

"Страсбур" - "Ницца" - 1:1 (1:0)

Голы: Саади, 21 (1:0). Балотелли, 59 - с пенальти (1:1).

"Монако" - "Амьен" - 0:0

"Бордо" - "Дижон" - 3:1 (1:0)

Голы: Санкаре, 25 (1:0). Слити, 54 - с пенальти (1:1). Камано, 72 - с пенальти (2:1). Розье, 80 - в свои ворота (3:1).

"Лилль" - "Метц" - 3:1 (2:0)

Голы: Араужу, 13 (1:0). Пепе, 45+2 (2:0). Ру, 49 (2:1). Биссума, 77 (3:1).