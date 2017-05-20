"Монако" сыграет с "Ренном" без двух основных вратарей

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим решил предоставить отдых первому и второму вратарям команды в последнем туре сезона в чемпионате Франции. Даниэль Субашич и Морган Де Санктис не сыграют сегодня с "Ренном". В заявку на матч включены Лоик Бадиашиле и Сейду Си, которые ни разу не выходили на поле в этом сезоне в составе первой команды.

"Этот матч будет для того, чтобы игроки получили удовольствие", - в интервью L'Equipe прокомментировал свое решение Жардим.

Напомним, "Монако" уже гарантировал себе победу в чемпионате Франции.