"Монако" стал первым клубом, одержавшим 15 подряд побед в лиге 1

"Монако" на выезде переиграл "Метц" в матче 3-го тура чемпионата Франции. Единственный гол на 78-й минуте забил Радамель Фалькао, у которого на этой неделе родилась дочь.

Примечателен тот факт, что для "Монако" эта победа стала 15-й кряду в матчах лиги 1. Ранее такого не удавалось ни одному клубу.

Кроме того, "Монако" вышел на первое место в турнирной таблице. Хотя у преследователей есть еще по матчу в запасе.

Чемпионат Франции

1-й тур

"Метц" - "Монако" - 0:1 (0:0)

Гол: Фалькао, 78.

"Метц": Дидиллон, Ассу-Экотто, Диань, Ривьере, Ниакате, Коад, Жуффр (Эн, 79), Кафу, Поблете, Джаллоу (Юдоль, 72), Ру (Ньяне, 76).

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Фабинью, Жорже, Жемерсон, Жоау Моутинью, Маркуш Лопеш (Каррильо, 46), Лемар, Фалькао (Тилеманс, 90), Диакаби (Геззаль, 66).

Предупреждения: Поблете, 21. Жорже, 37. Ривьере, 64.

Судья: Летексье.

18 августа. Метц. Стадион "Сен-Симфорьен".