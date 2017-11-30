"Монако" снизил цену на билеты на матчи с "Анже" до двух евро

"Монако" сделает большие скидки на билеты на предстоящий матч чемпионата Франции с "Анже". Как сообщает официальный сайт монегасков, стоимость билетов стартует всего от двух евро. Такой акцией "Монако" хочет привлечь болельщиков на стадион "Луи II", где будут чествовать команду игроков с ограниченными возможностями, которые входят в систему "Монако" и выиграли специальный футбольный турнир, одолев в финале "Барселону".

Ранее "ПСЖ" в своем Твиттере пошутил над "Монако" и плохой посещаемостью его домашних матчей.